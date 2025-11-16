Noruega Vence a Italia y Vuelve al Mundial Tras 28 años

Noruega vivió una noche histórica al derrotar 4-1 a Italia y sellar así su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, un logro que coincide con la mejor generación que el país ha visto en décadas. La contundente victoria cerró una eliminatoria impecable que dejó sin margen de reacción a un equipo italiano que, una vez más, deberá buscar su boleto en el repechaje.

El equipo de Gennaro Gattuso había comenzado ganando el juego cuando Francesco Pio Esposito abrió el marcador al minuto 11. Sin embargo, esa ventaja temprana terminó siendo un espejismo, pues Italia nunca logró imponer condiciones ni sostener el ritmo.

Noruega fue ajustando líneas, ganó confianza y terminó por avasallar. El empate llegó al minuto 63 tras una gran definición de Antonio Nusa, quien encendió el impulso ofensivo de su selección. A partir de ahí, los escandinavos fueron un ciclón.

Erling Haaland, el líder indiscutido de esta generación, apareció cuando el partido lo pedía y firmó un doblete letal al 78’ y 79’, dando la vuelta al marcador en cuestión de segundos y dejando a Italia completamente desorientada. La noche se cerró con el tanto de Jørgen Strand Larsen al 90+3, que selló el 4-1 definitivo y desató la celebración en todo el país.

Camino perfecto rumbo al Mundial

El triunfo no fue casualidad. Noruega terminó en la cima del Grupo I con 24 puntos, producto de una fase clasificatoria perfecta: ocho victorias en ocho partidos, además de una diferencia goleadora impresionante (37 goles a favor y 5 en contra). En contraste, Italia quedó con 18 unidades, lejos del puntero y obligada a enfrentar un repechaje que ya empieza a generar preocupación.

Gattuso, quien en días recientes había criticado la distribución de cupos mundialistas argumentando que Europa estaba en desventaja respecto a Sudamérica, ahora enfrenta un panorama aún más complejo: la Azzurra no participa en un Mundial desde Brasil 2014, y su clasificación vuelve a estar en riesgo.

Un regreso esperado

Para Noruega, la clasificación representa la confirmación de un proyecto floreciente. Con Haaland como estandarte, acompañado de talentos como Nusa y Larsen, el conjunto escandinavo regresa a la élite del futbol internacional con la motivación más alta en casi tres décadas.

