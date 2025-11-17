Trump Organiza Reunión Sobre Preparativos del Mundial FIFA 2026

La administración del presidente Donald Trump convocó una reunión de su grupo de trabajo de la Casa Blanca centrada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará conjuntamente entre Estados Unidos, Canadá y México.

El mandatario estadounidense se reunió con el grupo de trabajo de la FIFA para abordar los preparativos del torneo, que coincidirá con la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

Durante el encuentro, Trump caracterizó el evento deportivo como una oportunidad para mostrar capacidades organizativas del país en competencias atléticas de nivel mundial. El presidente también vinculó el torneo con aspectos económicos para sectores laborales y empresariales estadounidenses.

Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la grandeza de Estados Unidos y una competencia atlética de clase mundial al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación

Agilizarán trámites de visa

La administración estadounidense informó que las personas que posean boletos para alguno de los encuentros del Mundial 2026 en Estados Unidos tendrán prioridad en las citas para el trámite de visas, medida que busca facilitar el acceso de espectadores internacionales al territorio estadounidense.

El grupo de trabajo abordó proyecciones económicas relacionadas con el evento. Según información difundida durante la reunión, se espera que el torneo genere más de 30 mil millones de dólares en actividad económica.

El torneo FIFA 2026 marca la primera ocasión en que tres naciones organizarán simultáneamente una Copa del Mundo, requiriendo coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México.

