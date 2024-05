Aficionados y Jugadores del Real Madrid Reaccionan al Retiro de Toni Kroos

Aficionados, jugadores y exjugadores del Real Madrid externaron su tristeza, luego de que el mediocampista alemán Toni Kroos informó que se retirará del futbol profesional este verano, tras concluir su participación en la Eurocopa 2024, que se jugará en su país.

Jugadores que compartieron vestuario con Toni Kroos se deshicieron en elogios para el mediocampista, considerado por muchos como uno de los últimos ídolos del madridismo.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del portero Thibaut Courtois, quien dijo sentirse privilegiado por jugar junto a Toni Kroos.

Por otra parte, el Real Madrid compartió varias publicaciones para homenajear al jugador, incluyendo un video con algunos de los momentos más destacados del alemán durante su paso por el club español. En el video se observan goles y asistencias de Toni Kroos, recordando su gran toque de balón.

LaLiga también se sumó a los homenajes para Toni Kroos, pues compartió un video con algunos de los mejores pases del alemán, junto con el texto "El maestro del pase".

El exfutbolista galés Gareth Bale también elogió la carrera de Toni Kroos con un emotivo mensaje: "Felicidades Toni Kroos por una asombrosa carrera. Un placer haber jugado a tu lado en el Real Madrid".

Congratulations @ToniKroos on an amazing career. A pleasure to play alongside you @realmadrid pic.twitter.com/b1TzznKXjx