"Le Debo Mucho a México": La Volpe Aceptaría Ser Auxiliar de Javier Aguirre

Una dupla de oro podría estar al frente de la Selección Mexicana de Futbol, Ricardo La Volpe aceptaría ser auxiliar de Javier Aguirre.

El argentino aseguró “le debo mucho a México” y por ello se sumaría al cuerpo técnico del Vasco Aguirre para ayudar al combinado tricolor. Así lo dio a conocer el analista de TUDN en la Copa América y exdirector técnico de la Selección Mexicana.

Por supuesto que iría al cuerpo técnico si me invitan, para lo que pueda ayudar, yo le debo mucho a México.

La Volpe comentó sobre la falta de buenos entrenadores y auxiliares técnicos en la selección mexicana.

Tendrías que ser auxiliar de un gran técnico mínimo uno o dos años, aprender de varios, no es solo lo que enseñan en la escuela. Nos está faltando, no sé por qué los equipos no piensan más.