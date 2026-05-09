Sebastián García Conquista la Medalla de Oro para México en Tiro con Arco en Shanghái 2026

El arquero mexicano Sebastián García Flores hizo historia este sábado al conquistar la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual varonil en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026, celebrada en China.

El coahuilense venció en una final dramática al francés Nicolas Girard. Ambos terminaron empatados 145-145 tras cinco rondas, por lo que el título se definió con una flecha de desempate. Sebastián García mantuvo la calma y logró el disparo decisivo para quedarse con la medalla de oro.

Así fue el camino de Sebastián García a la victoria

Sebastián García Flores tras ganar la medalla de oro. Foto: Conade

El camino del mexicano hacia el campeonato comenzó con una destacada actuación en la ronda clasificatoria, donde finalizó en el tercer lugar con 713 puntos, su mejor marca personal en una etapa de Copa del Mundo. Solo fue superado por el turco Emircan Haney y el danés Mathias Fullerton.

En las semifinales, García Flores derrotó 146-145 al experimentado danés Martin Damsbo, mientras que Girard avanzó al vencer 147-146 al indio Sahil Rajesh Jadhav.

El podio lo completó Jadhav, quien se quedó con la medalla de bronce tras derrotar 147-144 a Damsbo.

La victoria de Sebastián García confirma el gran momento del tiro con arco mexicano y representa un importante impulso rumbo a las próximas etapas del serial de Copas del Mundo, donde México buscará mantenerse entre las potencias internacionales de esta disciplina.

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