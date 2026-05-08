Cruz Azul vs Atlas: ¿Dónde Ver Gratis la Vuelta de Cuartos de Final en Liga MX 2026?

La Liguilla del futbol mexicano ya se puso buena y los partidos de vuelta en cuartos de final se llevarán a cabo este fin de semana. Primero se juegan el Guadalajara vs Tigres y luego el Cruz Azul vs Atlas. Luego siguen Pachuca vs Toluca y Pumas vs América.

Luego de ganar 3-2 en el Estadio Jalisco, casa del Atlas, la Maquinola tiene todo para sellar el pasaporte a semifinales. Pero no debe confiarse, porque los Rojinegros son un rival muy peligroso. Ya se vio en el partido anterior.

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Hay que recordar que Cruz Azul ganaba 2-0 en la ida, pero los Zorros se repusieron de la desventaja y empataron el duelo en la segunda parte. Afortunadamente un penal cobrado de manera efectiva por Christian Ebere en los últimos minutos le dio el triunfo al equipo cementero.

Atlas saldrá con todo en busca de dos anotaciones, porque el empate global no le favorece debido a las posiciones en la tabla. Si gana 1-0, 2-1 o 3-2 estará fuera de todos modos, ya que acabó en el sitio 6 de la tabla general.

Cruz Azul, que finalizó en el escalón 3 luego del fin del torneo regular, tiene la ventaja de un gol para la vuelta. Así que le basta con un empate en casa o hasta una derrota por un gol para meterse en las semifinales.

La Maquinola se ha visto bien pese a que despidió a su entrenador, Nicolás Larcamón, una semana antes de que acabara el torneo regular. En la fecha 17 el mando lo tomó Joel Huiqui, de manera interina, para vencer 4-1 al Necaxa y asegurar el tercer lugar de la tabla general.

Y en la Liguilla 2026, en el primer duelo, los cementeros fueron mejores que el Atlas. Aunque tuvieron descuidos en defensa, su ataque recompuso el rumbo y se consiguió un triunfo importante.

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¿Cruz Azul vs Atlas Pasa por un Canal Gratis? Dónde Ver En Vivo Partido de Vuelta de la Liguilla Liga MX 2026

El partido Cruz Azul vs Atlas de cuartos de final de la Liga MX se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, casa celeste en la Liguilla.

Si quieres ver el duelo Cruz Azul vs Atlas de manera gratuita puedes hacerlo a través de la señal de Canal 5. También lo puedes seguir por TUDN en televisión por cable. Y otra opción es ViX, la plataforma de streaming.

Antes de este duelo, en el Estadio Akron, se jugará el Chivas vs Tigres también correspondiente a los cuartos de final. Este encuentro será a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

Esos son los horarios y las fechas de los cuartos de final de vuelta del Torneo Clausura 2026:

Chivas vs Tigres, sábado 9 de mayo a las 19:07 horas

Cruz Azul vs Atlas, sábado 9 de mayo a las 21:15 horas

Pachuca vs Toluca, domingo 10 de mayo a las 17:00 horas

Pumas vs América, domingo 10 de mayo a las 19:15 horas

Así que el domingo por la noche ya sabremos qué equipos serán los 4 semifinalistas de la Liga MX en busca del trofeo de campeón.

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Con información de N+

RGC