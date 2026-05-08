¿Chivas vs Tigres Pasa por un Canal de TV Gratis? Dónde Ver Partido de Vuelta Liguilla MX 2026

Este fin de semana se definen las Semifinales del futbol mexicano y si aún no sabes en qué canal juegan las Chivas vs Tigres mañana, acá te decimos si el juego pasa por TV en vivo gratis y dónde ver la transmisión del partido online, por los Cuartos de Final de vuelta de la Liguilla de la Liga MX 2026.

Después del Tigres vs Chivas de ida que dejó varios goles, en una nota ya te dejamos los horarios y qué partidos de vuelta de la Liguilla MX 2026 pasan por TV en vivo gratis este sábado 9 y domingo 10 de mayo. Además, te contamos toda la polémica que envolvió a los jugadores del Guadalajara por la concentración con Selección Mexicana.

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¿A qué hora juegan las Chivas vs Tigres mañana por la vuelta de la Liguilla Liga MX 2026?

El partido de vuelta Guadalajara vs Tigres ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 9 de mayo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

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El marcador global favorece a los regiomontanos, tras ganar la ida por 3-1. Eso quiere decir que las Chivas necesitan ganar por diferencia de dos goles para avanzar a Semifinales. Por su parte, los felinos pueden empatar o perder por diferencia de una anotación y aún así estarán calificados a la siguiente fase del Torneo Clausura 2026.

En qué canal juega Chivas vs Tigres, ¿pasa gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Guadalajara vs Tigres, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por una app de streaming que requiere de suscripción.

Es importante recordar que para este encuentro las Chivas no van a poder contar con Armando "La Hormiga" González, Raúl "El Tala" Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, pues están convocados con la Selección Mexicana para jugar los últimos partidos previo al Mundial 2026.

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¿Dónde ver Guadalajara vs Tigres en vivo online gratis?

Si no tienes forma de ver el partido Chivas vs Tigres este sábado 9 de mayo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto en vivo online gratis, con el resultado final y el equipo que jugará las Semifinales de la Liguilla Liga MX 2026.

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