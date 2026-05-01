Tigres vs Chivas Liguilla Clausura 2026: ¿Desde Cuándo No Pierden los Felinos ante 'El Rebaño'?

En el arranque de la Liguilla del Clausura 2026, los Tigres de la UANL se enfrentarán a las Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final. Los felinos llegan con dominio sobre el 'Rebaño Sagrado'. Con ocho partidos seguidos sin perder ante el equipo rojiblanco.

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La última vez que las Chivas vencieron a los Tigres sucedió el 25 de febrero de 2023.

Así llegan Chivas y Tigres

Las Chivas y Tigres se enfrentarán en dos partidos (ida y vuelta) y uno accederá a la siguiente etapa.

En el último encuentro entre las dos escuadras, los Tigres UANL golearon 4-1 a Chivas en la fase regular el 11 de abril de 2026. Sin embargo, los pupilos de Gabriel Milito han tenido un paso firme.

Seguridad y recomendaciones para el Chivas vs Tigres

Se confirmó que para el partido de ida entre Chivas vs Tigres habrá un operativo con mil elementos de seguridad en el que participará la Policía de San Nicolás, corporaciones estatales, federales y seguridad privada.

Además, se esperan patrullajes preventivos, binomios caninos y vigilancia en estacionamientos.

¿Cómo serán los accesos?

Para el partido se instalarán filtros de movilidad desde horas antes del encuentro y será obligatorio tener FAN ID, por lo que se recomienda estar dos horas antes.

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Con información de N+

HVI