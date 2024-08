Reaparece Madre Biológica de Simone Biles y le Pide Perdón

Una de las atletas que más expectativa generó durante la pasada edición de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue la gimnasta estadounidense Simone Biles, considerada la mejor de todos los tiempos, y quien regresó a la justa veraniega para recuperar su reinado con tres medallas de oro y una de plata.

Y a pocos días de terminar su participación olímpica, y que en todo el mundo se habla de ella, su madre biológica, decidió reaparecer para pedirle a Simone una segunda oportunidad de reconciliarse con ella.

Las adicciones a las drogas y alcohol hicieron que Shanon Biles, madre de Simone, la abandonara a ella y sus hermanos cuando eran pequeños.

Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y (mi padre) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien

En una entrevista con un diario británico, Shanon Biles habló de su dolor por perderse acontecimientos importantes en la vida de sus hijas, como la boda de Simone el año pasado con el jugador de la NFL Jonathan Owens.

Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente; sólo estoy esperando a ella y a Adria. Hablo con Adria más que con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante. Estoy esperando la oportunidad, pero estoy esperando que ella pueda venir a mí. Sentémonos. Sólo tengo que tener paciencia.