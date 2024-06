Tarjeta Coleccionable de Michael Jordan se Vende en 2.9 MDD durante Subasta

Una tarjeta autografiada del legendario Michael Jordan se vendió en una subasta por 2.9 millones de dólares, lo que supone un récord para estas piezas de colección de la leyenda de la NBA, informó la casa de subastas Collins; el comprador prefirió mantener el anonimato.

La carta es una pieza única de la compañía Upper Deck Ultimate Collection de 2003-2004 y su venta, cerrada el sábado por la noche, se hizo oficial el domingo. La cifra total de venta fue de 2.928 millones de dólares, informó Collins.

La tarjeta incluye el logotipo auténtico de la NBA, algo que habitualmente se saca de las elásticas usadas por el propio jugador en un partido.

🚨 BREAKING: there is a NEW ALL-TIME HIGHEST-SELLING MICHAEL JORDAN CARD 🚨



Final Sale Price on the 2003 Upper Deck Ultimate Collection Michael Jordan Signed Logoman: $2,928,000



The All-Time Record for any Michael Jordan Card! 🙌 pic.twitter.com/cW9f3mOYtL