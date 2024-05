Juan Toscano Rechaza Oferta de los Diablos Rojos del México, Nuevo Equipo de Basquetbol

El basquetbolista Juan Toscano, quien actualmente se encuentra sin equipo, rechazó un ofrecimiento del nuevo equipo Diablos Rojos del México Basquetbol para reforzar sus filas de cara a la nueva campaña de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), pues asegura que su primera opción es regresar a la NBA y jugar en una liga más competitiva.

"Los Diablos Rojos me hablaron, pero ahorita no estoy buscando jugar en la LNBP. Con todo respeto, pero hay ligas más fuertes, con un nivel más alto y yo todavía puedo jugar en un nivel alto, hay equipos que también lo saben y eso es lo que voy a buscar", declaró el exjugador de los Capitanes CDMX durante la inauguración de una tienda de la NBA en la Ciudad de México.

Toscano-Anderson quiere volver a la NBA, donde ya ha jugado con Kings, Jazz, Lakers y Warriors, pero también dijo que en caso de no concretarse nada, volteará a Europa donde supuestamente hay equipos interesados en él.

Foto Cortesía

"Regresar a la NBA es mi primera opción, es lo que quiero hacer y voy a buscar la manera de hacerlo, de lo contrario voy a buscar algo en Europa. En la EuroLeague había equipos que me querían fichar este año, pero quería regresar a la NBA y jugar con los Capitanes", agregó.

Mi tiempo con Capitanes CDMX estuvo muy bien, disfruté mucho mi tiempo en México. El apoyo es especial y jugar frente a mexicanos es algo diferente. La afición en Estados Unidos no tiene el mismo ambiente que tenemos aquí

Orgulloso por Jaime Jáquez Jr.

Juan Toscano ha seguido de cerca el paso de Jaime Jáquez Jr. por la NBA y dijo que se siente orgulloso por el trabajo que hizo con el Miami Heat en su año de novato.

"Jugar en la NBA es difícil y creo que el Miami Heat fue la mejor opción para Jaime Jáquez porque hacen las cosas diferentes, ahí ayudan a los jugadores a crecer. Estoy feliz y orgulloso por Jaime porque está representando a los mexicanos en un nivel muy alto".

Selección mexicana no es prioridad

Por otra parte, Toscano no descartó la posibilidad de volver a vestir el uniforme de la selección mexicana, pero aceptó que por el momento no es su prioridad pues quiere enfocarse en su carrera profesional y ganar el suficiente dinero para cuidar a su familia.

VIDEO: Se Acaba la Era de Hierro en las Chivas del Guadalajara

"Yo siempre quiero jugar con la selección, me encanta representar a mi país, viajar por el mundo y jugar contra los mejores. Pero esto es un trabajo, tengo una familia que cuidar, quiero sacar la mayor cantidad de dinero que pueda porque cuando me vaya de este deporte me van a olvidar. Si quiero jugar con la selección, pero cuando tenga más seguridad en mi carrera", afirmó el jugador.

Se Registra Bronca en Partido de Básquetbol Profesional Femenil en Chilpancingo

Historias relacionadas

Con información de Sergio Meléndez N+