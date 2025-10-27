Amazon Planea Despedir hasta 30 Mil Empleados en EUA, el Mayor Recorte Masivo en Su Historia

El gigante del comercio electrónico Amazon planea recortar hasta 30 mil puestos de trabajo corporativos en Estados Unidos a partir del martes, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía fundada por el magnate Jeff Bezos.

Lo anterior, en momentos en que la empresa trabaja para reducir gastos y compensar el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, dijeron a la cadena CNBC personas familiarizadas con el asunto.

Si bien la cifra representa un pequeño porcentaje de los 1.55 millones de empleados totales de Amazon, se trata de casi el 10% de los aproximadamente 350 mil empleados corporativos de la empresa.

El mayor recorte masivo en la historia de Amazon

De concretarse el recorte, este representaría el mayor despido masivo en Amazn desde que se eliminaron alrededor de 27 mil puestos de trabajo desde finales de 2022.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas.

Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

La empresa con sede en Seattle tiene previsto presentar sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año este jueves. Los analistas prevén un incremento de la facturación de en torno al 11% interanual y una ligera caída del beneficio neto motivada por los costes de la inversión en inteligencia artificial o logística.

