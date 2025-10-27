La aplicación de transporte privado Uber informó que una jueza federal le concedió una suspensión definitiva que le permitirá a sus socios conductores llevar y recoger a usuarios en aeropuertos de México sin ser detenidos.

En un comunicado, la app de movilidad detalló que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber para evitar que la Guardia Nacional realice detenciones a los viajes generados a través de la plataforma.

Noticia relacionada: Paro Nacional de Agricultores: ¿Dónde Hay Bloqueos Carreteros Hoy, 27 de Octubre 2025?

"La suspensión solo aplica a quienes estén realizando un viaje con Uber en cualquier aeropuerto del país", añadió en el documento.

¿En qué aeropuertos podrán operar conductores de Uber?

Con esta medida, los conductores que realicen viajes a través de la app de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de las terminales aéreas en lo que se resuelve el juicio de amparo.

Una jueza federal confirmó, a través de una suspensión definitiva, lo que Uber ha sostenido durante más de una década: es ilegal detener a los conductores

¿Turistas que asistan al Mundial 2026 podrán tomar Uber en aeropuertos?

Uber, que opera en México desde 2016 y está presente en 114 ciudades del país, dijo confiar en que dicha suspensión quede asentada en una resolución final de cara a la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Por lo anterior, la app instó a las autoridades federales a cumplir con la suspensión definitiva y pidió al Congreso que legisle sobre el tema para "mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional", reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales.

Historias recomendadas:

AMP