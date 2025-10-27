Se Registra Sismo Magnitud 6.1 en Turquía

Un movimiento telúrico de magnitud 6.1 se registró en la región occidental de Turquía durante la noche del lunes, según información proporcionada por la Agencia Turca de Gestión de Catástrofes (AFAD), entidad oficial encargada del monitoreo y respuesta ante desastres naturales en el país.

El epicentro del sismo se localizó en la localidad de Sindirgi, en el oeste del territorio turco. El evento sísmico ocurrió a las 22:48 horas tiempo local, equivalente a las 19:48 horas del Tiempo Medio de Greenwich (GMT).

Las ondas sísmicas se percibieron en múltiples ciudades de la región occidental del país. Entre las localidades afectadas se encuentran Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, y Esmirna, importante centro urbano ubicado en la costa del Mar Egeo.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, informó sobre la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Según el funcionario, la AFAD y los equipos de las instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato debido al sismo, que también se sintió en provincias cercanas.

La agencia privada turca DHA difundió material audiovisual que muestra al menos un edificio destruido en Sindirgi, además de otras estructuras con daños. Hasta el momento del reporte inicial, la AFAD no informó sobre víctimas fatales o heridos como consecuencia del temblor.

Esta no es la primera vez que Sindirgi experimenta un sismo de esta magnitud. En agosto de este año, un temblor de igual intensidad en la misma localidad dejó como saldo una persona fallecida y 29 heridos.

Turquía se encuentra atravesada por múltiples fallas geológicas que han sido responsables de numerosas catástrofes a lo largo de su historia. La actividad sísmica es frecuente en el país debido a su ubicación en una zona de convergencia de placas tectónicas.

El evento más devastador en tiempos recientes ocurrió en febrero de 2023, cuando el sureste del país sufrió un violento terremoto que causó al menos 53,000 muertes y devastó Antakya, conocida históricamente como Antioquía.

Con información de AFP.

