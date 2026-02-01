Banco del Bienestar Cierra Mañana, Lunes 2 de Febrero y Suspende Pagos de Pensiones

Los clientes del Banco del Bienestar deben tomar previsiones, ya que la institución bancaria suspenderá operaciones el próximo lunes 2 de febrero.

Durante esa jornada, las sucursales permanecerán cerradas y no se realizarán trámites ni atención presencial.

El cierre no obedece a fallas técnicas ni a decisiones extraordinarias. Se trata de una suspensión programada conforme al calendario oficial de días inhábiles.

Aunque el 2 de febrero es conocido por la celebración del Día de la Candelaria, la razón del cierre bancario es la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución, que este año se recorre para otorgar un fin de semana largo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de regular y supervisar a las instituciones financieras del país, confirmó que ese lunes no habrá atención bancaria en México, lo que incluye al Banco del Bienestar. Por ello, cualquier trámite que requiera presencia en sucursal deberá realizarse antes o esperar al siguiente día hábil.

Pagos de programas sociales no se verán afectados

Pese al cierre de oficinas, los recursos de los usuarios están garantizados y no se verá afectado el pago de programas sociales ni pensiones.

En el caso de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), normalmente se deposita el primer día de cada mes. Sin embargo, en febrero de 2026 el día 1 cae en domingo y el lunes 2 es inhábil. Por esta razón, el depósito correspondiente se realizará el martes 3 de febrero, que es el siguiente día hábil.

El monto de la pensión no sufrirá modificaciones, no se pierde ningún derecho adquirido y no es necesario realizar trámites adicionales, ya que el pago se efectúa de manera automática.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus operaciones y considerar estas fechas para evitar contratiempos.

