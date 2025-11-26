Banxico Ajusta Nuevamente Previsión de Crecimiento Económico 2025: Así Queda el PIB en México

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), informó hoy, 26 de noviembre de 2025, que durante el tercer trimestre de 2025, la economía mexicana se desaceleró 0.29%, por lo cual se realizó una modificación en la expectativa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

Con el nuevo ajuste, la economía de México pasaría de un crecimiento de 0.6% a 0.3%, en 2025.

El crecimiento económico esperado para 2026 se mantiene sin cambio en 1.1% respecto de lo publicado el Informe anterior, y para 2027, se considera un pronóstico de crecimiento de entre 1.2 y 2.8%.

Banxico había ajustado al alza el PIB de México en el informe pasado, pero en su reporte de este miércoles, argumentó que fue por la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre de 2025.

Banco de México señaló que se registró "debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada".

Noticia relacionada: Inflación en México Repunta: ¿Qué Productos Subieron de Precio en Noviembre 2025?

Banxico también baja perspectiva de inflación en México

Banxico también bajó este miércoles la perspectiva sobre la inflación general, en México, a un 3.5% para el cierre de 2025, frente al 3.7% que había pronosticado.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT