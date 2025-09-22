Condusef Alerta por Suplantación de Identidad de 16 Instituciones Financieras en México, ¿Cuáles Son?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en agosto de 2025 recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido de su identidad.

Se trata de instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), las cuales reportaron el uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Esto, presuntamente, a manos de personas físicas o empresas que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito u otro servicio financiero, utilizando indebidamente el nombre, logo y denominación de la institución suplantada a través de medios de comunicación.

¿Qué instituciones financieras reportaron la suplantación de su identidad?

En el octavo mes de 2025, fueron 16 las instituciones financieras que reportaron la suplantación de su identidad:

Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Derivado de lo anterior, la Condusef puso a disposición el Sipres como una alternativa al alcance de los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.

