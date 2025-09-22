CNBV Revoca Licencia a Financiera CAME y Ordena su Disolución, ¿Qué Pasará con los Ahorradores?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia para operar como sociedad financiera popular (sofipo) a Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), ordenando a su vez su disolución y liquidación, según un oficio publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esto, luego de la intervención gerencial decretada en junio de 2025 y la revocación de la autorización de la sofipo efectuada el viernes 19 de septiembre de 2025, con lo que se puso en marcha el proceso de pago a los ahorradores, conforme a lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Noticia relacionada: SHCP Informa que Ángel Cabrera Mendoza Será el Nuevo Presidente de la CNBV

De acuerdo con el regulador financiero, el pago a los ahorradores se realizará con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), sin utilizar dinero del erario público.

¿Qué pasará con los ahorradores de CAME?

El fondo de donde provendrán los recursos para pagar a los ahorradores se integra con aportaciones periódicas de todas las sofipos y tiene como finalidad proteger los depósitos de los ahorradores.

Con este esquema, detalló la CNBV, se garantiza la devolución de hasta 25 mil UDIS por persona —aproximadamente 219 mil pesos—, lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, cerca de 169 mil 564 personas.

¿Cómo será el proceso de pago a ahorradores?

Para que el proceso de pago a los ahorradores sea ordenado, transparente y accesible, este lunes la CNBV publicó en el DOF las bases para realizar la solicitud de cobro.

Los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx, o en los centros de atención que, en su caso, se habiliten para este fin.

Asimismo, la CNBV puso a disposición de los ahorradores la línea de orientación para resolver dudas y acompañarlos durante el proceso:

Teléfonos de atención Prosofipo

5553934326

5553935172

5568128044

5568128043

Teléfonos de atención CAME

5593398633

5593398634

La #CNBV informa que inicia el pago a los ahorradores de CAME, S.A. de C.V., S.F.P, tras la intervención gerencial decretada en junio de 2025 y la revocación de la autorización efectuada el viernes 19 de septiembre de 2025. #Comunicado 📑 https://t.co/tXcuJmzayB pic.twitter.com/knYMJN3w6D — CNBV (@cnbvmx) September 22, 2025

Historias recomendadas:

AMP