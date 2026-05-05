¿Cuánto Gastarán en Regalos por Día de las Madres 2026? Celebración Impulsa Economía en CDMX

El Día de las Madres 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas personas ya preparan el regalo para festejar a mamá el próximo 10 de mayo, ¿pero cuánto se prevé que gasten las familias por este día festivo?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio una estimación de la derrama económica, así como de los giros que registrarán mayor dinamismo debido a la celebración; aquí te contamos todos los detalles.

Derrama económica millonaria

En un comunicado, el organismo empresarial previó una derrama económica por el Día de las Madres de 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un crecimiento de 9.8%, en comparación con la derrama registrada en 2025.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que esa proyección “refleja un panorama favorable para la actividad económica local y el fortalecimiento del consumo interno”.

Asimismo, comentó que el gasto impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad.

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¿Cuánto gastarán las familias capitalinas?

Según el organismo, se estima que las familias capitalinas destinen un gasto promedio de entre mil 400 y mil 900 pesos en regalos y festejos.

De igual manera, señaló cuáles serán los giros con mayor dinamismo:

Restaurantes y establecimientos de alimentos

Tiendas de ropa, calzado y accesorios

Perfumería y cosméticos

Florerías y pastelerías

Electrónicos y telefonía celular

De acuerdo con la Canaco, el Día de las Madres es la tercera fecha con mayor derrama económica en la CDMX, solo por debajo de la temporada navideña y el programa El Buen Fin, consolidándose como una jornada clave para el sector comercial.

Ante ello, el organismo llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal, lo que no solo garantiza calidad en los productos, sino que fortalece la economía local.

Mientras que a los establecimientos, exhortó a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia.

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Con información de N+.

spb