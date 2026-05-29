Precio del Dólar Hoy VIERNES 29 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 29 de mayo de 2026 en México es de 17.33 pesos por billete verde en promedio.

Este jueves 28 de mayo, el peso mexicano tuvo una importante ganancia en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo un avance de 0.25% durante la jornada previa, ante una extensión en el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 28 de mayo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 28 de mayo de 2026 fue de 17.3164 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 28 de mayo en los 17.31 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el viernes 29 de mayo de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3213 pesos por dólar para este viernes 29 de mayo.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 29 de mayo, según Banxico, en 17.3793 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de mayo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.60 17.84 BBVA Bancomer 16.47 17.61 Banorte 16.15 17.65 Banamex 16.80 17.79 Scotiabank 16.80 17.90

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM