Precio del Dólar Hoy VIERNES 29 de Mayo de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano tuvo un buen avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Dólares estadounidenses de distintas denominacionesEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano gana terreno frente al dólar, cerrando el 28 de mayo a 17.31 pesos. ¿Qué factores influyen en este cambio? Infórmate sobre el tipo de cambio actual.

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