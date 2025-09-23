México, EUA y Canadá Publican Reglas de Procedimiento sobre Derechos Antidumping del T-MEC

El gobierno de México publicó este martes 23 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial (DOF) las reglas de procedimiento de un artículo sobre revisión de resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios del tratado comercial que comparte con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el acuerdo indica que las reglas serán publicadas también en la Gaceta de Canadá y en el Registro Federal de Estados Unidos.

Noticia relacionada: Con Apoyo de la UE, Ucrania Puede Luchar y Recuperar Todo su Territorio: Trump

"Se establecen de conformidad con el Artículo 10.12.14 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del Tratado y se aplican a todas las revisiones ante un Panel de conformidad con el Artículo 10.12 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del Tratado", versa el documento.

La publicación del reglamento se da en el marco de la revisión conjunta del T-MEC, proceso que dio inicio con el anuncio de una consulta pública para recabar información, comentarios y recomendaciones sobre el funcionamiento del tratado comercial.

México ha estado trabajando coordinadamente con Estados Unidos y Canadá para preparar la evaluación previa al inicio de la revisión del tratado de libre comercio, sobre cómo ha funcionado desde que entró en vigor en 2020 hasta la fecha.

México y Canadá Cierran Filas: Acuerdan Plan de Acción y Cooperación Previo a Revisión del T-MEC

Con información de: Reuters

Historias recomendadas:

AMP