Zelenski, Satisfecho por el Cambio de Postura de Trump ante la Guerra entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 23 de septiembre de 2025 que Ucrania con el apoyo de la Unión Europea está en condiciones de luchar y recuperar todo su territorio en su forma original.

Ante ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su satisfacción por el cambio de posición de Donald Trump en la guerra en Ucrania, luego de que este declarara que Kiev podía vencer a Moscú:

Esta declaración de Donald Trump supone un gran cambio. Él comprende claramente la situación y está bien informado sobre todos los aspectos de esta guerra

Video relacionado: Ataque con Drones Rusos Provoca Incendio en Edificios de Sumy, Ucrania; Sin Víctimas

Putin y Rusia están en graves problemas económicos

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó en su red social Truth social que este es el momento de que Ucrania actúe:

Video. Rusia Lanza su Mayor Ataque Aéreo en Ucrania y Golpea la Sede del Gobierno en Kiev

Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas. ¡Mucha suerte a todos!"

Trump cambia de postura en guerra entre Ucrania y Rusia

Con estas declaraciones Trump protagonizó un cambio de postura y afirmó que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados, tras meses intentando poner fin al conflicto.

President Trump meets with President @ZelenskyyUa at the United Nations General Assembly.



“Frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. It’s pretty amazing.” pic.twitter.com/rsI9e3eWvn — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump muestra su postura en las negociaciones con Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original

Trump suministrará armas a la OTAN para que “ella haga lo que quiera”

Aunque el presidente estadounidense dijo que les desea "lo mejor a ambos países", agregó que Estados Unidos seguirá "suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas".



Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", lo que hacer ver al Kremlin como "un tigre de papel".



El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán "la verdadera naturaleza de esta guerra", incluida "la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen", porque Rusia gasta "la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

