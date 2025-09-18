"China Podría Forzar Fin de Guerra entre Ucrania y Rusia": Trump; Mañana Hablará con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que China podría "forzar" el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Así lo comentó el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News.

China es, por mucho, el mayor comprador de petróleo de Rusia. Hablaré con el presidente Xi el viernes. Veremos cómo funciona todo. Si Europa hiciera algo con respecto a China, creo que China probablemente forzaría el fin de la guerra

Europa y los aranceles sobre China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, si Europa hubiera tomado medidas con respecto a China, como imponer sanciones o aranceles, Beijing podría haber acelerado el fin de la guerra en Ucrania.

Si hubieran aplicado sanciones, por ejemplo, o aranceles, o como se quiera llamar, si le hubieran hecho eso a China, creo que la guerra podría haber terminado, porque China es el mayor comprador de petróleo de Rusia

Trump afirma que sus relaciones con China son "muy buenas"

La Unión Europea está considerando acelerar la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso tras el llamado del presidente estadounidense Donald Trump a abandonar el petróleo ruso.

Yo también haría algo. Pero, repito, no se puede permitir que Europa compre petróleo, y luego me enfado con China, porque compra petróleo de Rusia

Trump: “Putin mata a más rusos que ucranianos”

Donald Trump afirmó que Vladimir Putin mata a más rusos que ucranianos y también expresó su esperanza de recibir "buenas noticias" sobre la guerra.

Trump asegura que Rusia abandonará la guerra precios del crudo bajan

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo un nuevo llamado a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso, asegurando que Rusia abandonará la guerra en Ucrania si los precios del crudo bajan.

Es muy sencillo: si el precio del petróleo baja, (el presidente ruso, Vladimir) Putin se va a retirar. No va a tener otra opción

Este pasado domingo el líder republicano había instado ya a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y había reiterado su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso, como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania. El mandatario reforzó así el mensaje que ya había expresado en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN, en la que advirtió que no impondrá nuevas sanciones a Moscú mientras algunos aliados continúen adquiriendo crudo ruso.

Trump se pronunció este jueves en el marco de su segunda visita de Estado al Reino Unido, tras la de 2019 durante el reinado de Isabel II, y durante la que Starmer aseguró que los dos países han renovado su "relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.

Con información de N+

