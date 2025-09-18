Atacan a Balazos a Alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, ¿Cómo Ocurrió?

La alcaldesa del municipio de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a balazos esta tarde, por lo que se registró una intensa movilización de servicios de emergencia; esto sabemos de la agresión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), la presidenta municipal se trasladaba en su vehículo particular cuando fue agredida con armas de fuego.

Por esta razón, se implementó un operativo para reforzar la seguridad con ayuda de elementos estatales y federales. No se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

En el municipio de Buenavista fuerzas estatales y federales reforzamos el operativo de seguridad luego de que la presidenta municipal, Irma Moreno Mendoza, sufriera una agresión con disparos de arma de fuego

¿Cómo ocurrió el ataque contra Irma Moreno Mendoza?

Según información preliminar, los hechos ocurrieron cuando la alcaldesa se dirigía a la cabecera municipal de Buenavista, en ese instante los disparos dieron a su vehículo.

Los medios locales señalan que los disparos provinieron desde un cerro cercano a la caseta de vigilancia en la entrada del municipio. Luego de reportar el ataque, se originó una intensa movilización por elementos de la Guardia Civil.

