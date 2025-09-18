Atacan a Balazos a Alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, ¿Cómo Ocurrió?
N+
La alcaldesa de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a balazos y resultó ilesa; esto es lo que sabemos de la agresión armada
COMPARTE:
La alcaldesa del municipio de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a balazos esta tarde, por lo que se registró una intensa movilización de servicios de emergencia; esto sabemos de la agresión.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), la presidenta municipal se trasladaba en su vehículo particular cuando fue agredida con armas de fuego.
Noticia relacionada: Maestra Muere en Medio de Balacera en Navolato, Sinaloa; Paseaba con su Familia
Por esta razón, se implementó un operativo para reforzar la seguridad con ayuda de elementos estatales y federales. No se reportan personas lesionadas ni fallecidas.
En el municipio de Buenavista fuerzas estatales y federales reforzamos el operativo de seguridad luego de que la presidenta municipal, Irma Moreno Mendoza, sufriera una agresión con disparos de arma de fuego
¿Cómo ocurrió el ataque contra Irma Moreno Mendoza?
Según información preliminar, los hechos ocurrieron cuando la alcaldesa se dirigía a la cabecera municipal de Buenavista, en ese instante los disparos dieron a su vehículo.
Los medios locales señalan que los disparos provinieron desde un cerro cercano a la caseta de vigilancia en la entrada del municipio. Luego de reportar el ataque, se originó una intensa movilización por elementos de la Guardia Civil.
Historias recomendadas:
- Perrito Chacarrón: Piden Justicia por su Asesinato en la Cuauhtémoc, CDMX, ¿Qué le Pasó?
- Tragedia en Iztapalapa: A Una Semana, Revelan Nuevos Detalles de Explosión y Anuncian Más Apoyos
EPP