México Mantiene Grado de Inversión Ante las Ocho Calificadoras que Evalúan su Deuda

La agencia DBRS Morningstar ratificó la calificación crediticia soberana de México en "BBB" con perspectiva estable, tanto en moneda extranjera como local, y la mantuvo dentro del grado de inversión. Con ello, el país conserva esa distinción con las ocho calificadoras que evalúan su deuda.

¿Qué respaldó la decisión?

Tipo de cambio flexible, regulación bancaria sólida y objetivos de inflación creíbles.

Cerca del 80% de la deuda denominada en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos distribuidos.

Déficit de cuenta corriente moderado, financiado por inversión extranjera directa.

Reservas internacionales y Línea de Crédito Flexible con el FMI.

Avances en consolidación fiscal durante 2025 pese al entorno externo adverso.

Video: ¿Cómo Está la Economía en México? SHCP Presenta Informe sobre Finanzas, Deuda y otros Datos.

DBRS reconoció el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal y los avances logrados en 2025, aunque también identificó presiones de gasto. La agencia proyecta que esa consolidación continuará en 2026 y 2027, lo que permitiría estabilizar la trayectoria de la deuda en los próximos años.

Nearshoring y T-MEC, los factores para el 2026

La calificadora anticipó una aceleración de la actividad económica para 2026, impulsada por una política monetaria menos restrictiva, la fortaleza de las exportaciones y la disipación de la incertidumbre en torno al T-MEC.

DBRS subrayó que México está bien posicionado para aprovechar las oportunidades de relocalización de empresas —el llamado nearshoring— gracias a su cercanía con el mercado estadounidense y su apertura comercial.

El riesgo que la agencia no descarta

La calificadora advirtió que un conflicto prolongado en Medio Oriente podría derivar en disrupciones en las cadenas de suministro, aunque anticipó que el impacto fiscal y macroeconómico para México sería moderado, dado que el gobierno ha aplicado medidas para estabilizar los precios de los combustibles.

La Secretaría de Hacienda señaló que la ratificación permitirá al país continuar accediendo a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

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CT