"La Primavera Laboral Llegó para Quedarse": Sheinbaum Dice que Subirá el Salario Mínimo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, lo que consideró son los avances laborales de los últimos siete años y aseguró que el salario mínimo seguirá aumentando.

En su conferencia mañanera, la mandataria defendió que la llamada "primavera laboral" no tiene marcha atrás y adelantó un paquete de medidas para fortalecer la inversión privada que presentará el próximo lunes.

"Ya hay un acuerdo con los empleadores, va a seguir aumentando el salario mínimo. Además, nos comprometimos y lo vamos a cumplir", afirmó Sheinbaum.

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Los pilares de la primavera laboral que el gobierno defiende

Salario mínimo por encima de la inflación en los últimos siete años

Vacaciones dignas: días de descanso prácticamente duplicados

Eliminación del outsourcing

Supresión de comisiones a las pensiones

Reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales

Para sostener esos datos, la presidenta presentó una gráfica de la Secretaría de Hacienda con información del INEGI que muestra la inflación desde 1980. El índice cerró marzo de 2026 en 4.6%, con un promedio histórico del mismo valor, frente a los picos que superaron 160% en 1988 o el 9% registrado en el año 2000.

Sheinbaum también detalló acciones concretas para contener los precios: gasolina garantizada en menos de 24 pesos pese a que el petróleo cotiza a 120 dólares por barril, diésel comprometido a 27 pesos en gasolineras a partir de la próxima semana, y el acuerdo que fija 24 productos de la canasta básica en 910 pesos. Además, anunció reuniones con centrales de abasto y productores para reducir el precio del jitomate, que en algunos puntos del país supera los 70 pesos por kilo.

La mandataria cerró su intervención con una frase: "La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado".

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CT