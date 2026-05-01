Activistas de la Flotilla Global Sumud Detenidos por Israel Ya Están en Grecia... Menos Dos

Luego de ser detenidos por Israel en aguas internacionales, los alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud ya están en territorio griego, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

Sin embargo, las autoridades israelíes señaló que dos de ellos, el palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron llevados por Tel Aviv para ser "interrogados".

El argumento para llevarse a Saif fue que es "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila por ser "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

Los 175 personas activistas fueron detenidas por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en una misión humanitaria. Israel dijo que "no permitirá la violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

El Ministerio de Exteriores señaló que "esta flotilla liderada por Hamás es otra provocación diseñada para desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse, y para servir los intereses de relaciones públicas de provocadores profesionales".

¿Quiénes son los dos activistas interrogados por Israel?

Thiago Ávila, quien ha participado en otras flotillas a Gaza, estuvo en abril retenido en el Aeropuerto de Buenos Aires tras denegar su ingreso al país -aliado de Israel- donde iba a anunciar la delegación local de la Flotilla.

Además, el brasileño es uno de los coordinadores de la Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba.

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En el caso de Saif Abu Keshek, es coordinador de la Flotilla. En septiembre de 2025, defendió la estrategia de la no violencia en vista de informaciones de que Israel planeaba declarar terroristas a sus activistas.

Este mes, el Ministerio de Exteriores israelí calificó a Abu Keshek de "operativo de Hamás" y afirmaba que tenía una empresa en España que era propietaria de barcos que participaban en la misión.

Interceptados en el mar

El Ejército israelí interceptó este jueves 22 de las 58 naves de la Flotilla Global Sumud, a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, y transbordó a los activistas a un barco israelí.

Este viernes, 33 de los barcos que participan en ella están navegando junto a la costa sur de Creta en dirección hacia la Franja de Gaza, según el localizador de barcos de la organización, pero se desconoce por ahora su destino.

El Ministerio del Exterior de Israel, en una publicación en X, agradeció al gobierno griego su apoyo. "El gobierno griego acordó que los activistas de la flotilla serían desembarcados en sus costas, y le agradecemos por ello".

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Con información de EFE

ICM