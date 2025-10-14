Multa Multimillonaria a Marcas de Ropa de Lujo: ¿Por Qué Sancionaron a Gucci, Chloé y Loewe?

Gucci, Chloé y Loewe son algunas de las marcas de lujo que fueron multadas con cifras millonarias; aquí te explicamos cuál fue la causa de la sanción que recibieron las famosas casas de moda internacional.

¿Por que multaron a Gucci, Chloé y Loewe?

Resulta que la Comisión Europea (CE) impuso hoy, 14 de octubre de 2025, una millonaria multa contra las marcas Gucci, Chloé y Loewe, de origen italiano, francés y español, respectivamente, por acciones relacionadas con la imposición de restricciones a comercios minoristas.

De acuerdo con la Comisión Europea, Gucci, Chloé y Loewe impusieron restricciones a los comercios minoristas, entre 2015 y 2023, para establecer los precios de venta de los productos de sus marcas con el fin de asegurar que eran similares a los de sus propias tiendas y proteger sus ventas.

Dichas imposiciones fueron aplicadas a vendedores independientes, tanto en comercios tradicionales como en línea, y para casi todos los productos diseñados y vendidos por las tres firmas de moda, incluidos ropa, productos de cuero, zapatos y accesorios.

La investigación de la Comisión Europea reveló que las tres casas de moda exigieron a las comercios minoristas no desviarse de los precios recomendados de venta, de tasas máximas de descuento o de periodos de rebajas específicos.

En algunos, las empresas prohibieron ofrecer descuentos y, en concreto, Gucci pidió a los comerciantes que dejaran de vender por Internet una línea específica de productos.

Estas prácticas anticompetitivas de Gucci, Chloé y Loewe privaron a los minoristas de su independencia de precios y redujeron la competencia entre ellos. Al mismo tiempo, Gucci, Chloé y Loewe buscaban proteger sus propias ventas de la competencia de los comerciantes al por menor.

¿A cuánto asciende la multa para Gucci, Chloé y Loewe?

La Comisión Europea multó con más de 157 millones de euros a las tres casas de moda: Gucci, Chloé y Loewe, repartido de la siguiente forma:

Gucci : 119.67 millones de euros (más de 2,572 millones de pesos mexicanos).

: 119.67 millones de euros (más de 2,572 millones de pesos mexicanos). Chloé : 19.69 millones de euros (más de 422 millones de pesos mexicanos).

: 19.69 millones de euros (más de 422 millones de pesos mexicanos). Loewe: 18 millones de euros (más de 386 millones de pesos mexicanos).

Desde 2023, las tres marcas de ropa finalizaron con las restricciones que impusieron a los comercios minoristas, reconocieron los hechos y colaboraron con la investigación, lo que les permitió una reducción de la multa del 50% en los casos de Gucci y Loewe, y del 15% para Chloé.

