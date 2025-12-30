Peso Mexicano se Aprecia y se Encamina a Cerrar 2025 por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

El peso mexicano retrocedió este martes 30 de diciembre de 2025, penúltimo día del año; no obstante, siguió cotizando por debajo de la barrera de las 18 unidades por dólar.

La divisa mexicana cotizaba en 17.98 unidades, con una apreciación de un 0.12%, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año y luego de la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Noticia relacionada: SAT da Prórroga a Contribuyentes y Establece Nueva Fecha Límite para Activar el Buzón Tributario

¿Por qué se apreció el peso hoy?

Según las actas, el banco central estadounidense acordó reducir las tasas solo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos que enfrenta la mayor economía del mundo en este momento.

En una nota de análisis, Valmex Casa Bolsa señaló que "la proyección de una menor inflación, una tasa de desempleo estable y un mayor crecimiento de la actividad económica permitirán al comité evaluar ajustes adicionales en 2026".

Estimamos que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios en la próxima reunión del 28 de enero

En consonancia con la firma, los mercados asignaban una probabilidad de un 85% a que el banco central estadounidense conservaría las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su decisión de enero, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

Bolsa mexicana cierra a la baja

En tanto, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió un 1.51% a 64 MIL 358.80 puntos, según datos preliminares de cierre, revirtiendo sus ganancias iniciales.

Los títulos del operador del mercado bursátil Grupo BMV encabezaron el retroceso, con un 3.87% menos a 36.97 pesos.

Las acciones de la minera Industrias Peñoles restaban un 3.26% a 950 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 9.00%; por el contrario, la tasa a 20 años descendió uno, a un 9.53%.

Con información de: Reuters

Historias recomendadas:

AMP