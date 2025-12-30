Emiten Alerta de Riesgo en 6 Estados de México por Robo de Tanque de Gas Cloro Venenoso y Mortal

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta en seis estados del país por el robo de un cilindro de gas cloro, venenoso y mortal, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas) de Morelia, Michoacán.

El tanque, que fue sustraído del pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, contiene gas cloro, químico usado para desinfectar agua, pero altamente tóxico.

Nivel de riesgo alto en seis estados

Debido a que este gas puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel, la CNPC elevó el nivel de riesgo a la categoría de "alto" en las siguientes entidades:

Colima

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

¿Cuáles son los riesgos para la salud por contacto con gas cloro?

Si entra en contacto con los ojos, este gas puede causar quemadura por congelamiento, lagrimeo, enrojecimiento, dolor y visión borrosa.

Mientras que si entra en contacto con la piel, puede producir sensación de quemadura, irritación, dolor y enrojecimiento.

Si llegara a ser inhalado, este gas provoca la sensación de quemadura, espasmos en los músculos de la laringe, lagrimeo excesivo, tos, náuseas, dificultad respiratoria, dolor de cabeza y del tracto respiratorio y edema pulmonar.

¿Cómo es el tanque de gas cloro robado?

Las características del cilindro son las siguientes:

Capacidad de 68 kilogramos

Color gris aluminio

Utilizado en el proceso de potabilización del agua

Número de serie 7107830Y

Nivel de contenido aproximado del 50% de su capacidad total

Para dar con el cilindro, la policía estatal y municipal realiza recorridos por chatarreras, baldíos y negocios donde pudiera comercializarse el producto o el material del tanque.

Asimismo, con el apoyo de la Guardia Nacional se harán revisiones en carreteras que cruzan la entidad.

