Vinculan a Proceso a "El 7" y "El Niño", Cuñado y Suegro de Archivaldo Iván Guzmán de "Los Chapitos"

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Mario “N” y Mario Alfredo “N”, detenidos la semana pasada en Jalisco.

Hoy en audiencia, un juez vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, "El Niño" y "El 7", suegro y cuñado de Archivaldo Iván Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba contundentes para que el Juez los vinculara a proceso, ratificara la prisión preventiva oficiosa y estableciera tres meses para la investigación complementaria

En un comunicado se informó que Mario “N” y Mario Alfredo “N”, fueron detenidos como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad, por conducto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la FGR.

¿De qué se les acusa a "El Niño" y "El 7"?

A Mario “N”, "El Niño", suegro de Archivaldo Iván Guzmán, se le imputó la probable comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mientras que a Mario Alfredo “N”, "El 7", cuñado de Archivaldo, se le acusa de los mismos delitos, pero agregan posesión de fentanilo.