Alertan Déficit Mundial de Petróleo, Caída Récord de Reservas y Crisis Inédita de Suministro.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) alertó este miércoles 13 de mayo que el mundo está agotando sus reservas de petróleo a un "ritmo récord" debido al conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el estrecho de Ormuz, que ya provocaron una crisis de suministro "sin precedentes" y harán que la oferta mundial de crudo no cubra la demanda total este año.

Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade a la caída de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo.

"La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo", agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.

Las interrupciones del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz provocaron una caída de 170 millones de barriles en las existencias terrestres, mientras que el petróleo almacenado en buques aumentó en 53 millones.

En detalle, la oferta mundial de petróleo disminuyó en 1.8 millones de barriles diarios en abril, quedando en 95.1 mbd. La pérdida total de suministro respecto al mes de febrero es de 12.8 mbd.

La AIE dijo en marzo que desbloquearía 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros. De ese total ya se movilizaron unos 164 millones de barriles.

"El ritmo de liberación de reservas de emergencia se aceleró en abril, y en los meses próximos se espera que lleguen al mercado más volúmenes", indicó la agencia.

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La inquietud va en aumento a medida que se acerca el verano boreal. Varias aerolíneas han dicho que podrían verse faltas de carburante en cuestión de semanas si continúa la crisis.

No se cubrirá la demanda

Asimismo, la agencia señaló que la oferta mundial de crudo no será capaz de cubrir el consumo previsto a nivel global.

"Con el ‌tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del golfo Pérsico ya superan los mil millones de barriles, con más de ⁠14 millones (de barriles al día) de petróleo actualmente retenidos, lo que supone una crisis de suministro sin precedentes", ‌añadió.

Su previsión de referencia apunta ‌a una reanudación gradual del tráfico a través ⁠del estrecho de Ormuz a partir del tercer trimestre.

Las previsiones de la AIE implican que la oferta será 1.78 millones de barriles diarios inferior a ​la demanda ​total en 2026, ‌en ‌contraste con el excedente de 410 mil barriles diarios previsto en el informe del mes pasado y el excedente de cerca de 4 millones de barriles diarios de su ​informe de diciembre.

La oferta se reducirá en unos 3.9 millones de barriles diarios a lo ‌largo de 2026 ‌debido a la guerra, según la agencia, lo que supone una reducción considerable respecto a su previsión anterior de una caída de 1.5 millones de barriles diarios.

La producción mundial volvió a retroceder en abril en 1.8 millones de barriles diarios, hasta 95.1 millones, acumulando una pérdida de 12.8 millones desde febrero, constató la Agencia Internacional de la Energía.

En concreto, los países del Golfo afectados por el cierre del estrecho de Ormuz produjeron 14.4 millones de barriles diarios menos que antes de la guerra, aunque parte de ese déficit está siendo compensado por un aumento de la producción y las exportaciones desde la cuenca atlántica.

La contracción del consumo mundial

La AEI proyecta que la demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420 mil barriles diarios respecto a 2025, hasta situarse en 104 millones de barriles diarios debido al impacto económico de la guerra, lo que supone 1.3 millones menos.

El mayor deterioro se concentrará en el segundo trimestre de este año, cuando la demanda descenderá en 2.45 millones de barriles diarios, precisó la agencia.

Su previsión anterior para 2026 fue una caída de 80 mil barriles ⁠diarios.

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Los países de la OCDE aportarán cerca de 930 mil barriles diarios de esa caída y las economías no pertenecientes al bloque alrededor de 1.5 millones de esa reducción.

Los sectores petroquímico y aeronáutico figuran entre los más golpeados, aunque el encarecimiento de la energía, la desaceleración económica y las medidas de ahorro energético extenderán el impacto al conjunto del consumo de combustibles, según la AIE.

El consumo también se ve presionado por la guerra, ya que las subidas de precios ​provocan una ​destrucción de ​la ‌demanda y una ralentización del crecimiento ​económico, señaló.

Refinado también a la baja

La industria de refinación también enfrenta fuertes tensiones. El procesamiento mundial de crudo caerá 4.5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, hasta 78.7 millones, debido a daños en infraestructuras, restricciones a las exportaciones y escasez de materias primas, explicó la AIE.

Para el conjunto del año, el volumen refinado se reducirá en 1.6 millones de barriles diarios.

A pesar de ello, según el informe, los márgenes de refinación continúan en niveles históricamente elevados, impulsados por los altos beneficios en los destilados medios.

Y el sector busca adaptarse mediante nuevas rutas comerciales destinadas a reemplazar las exportaciones de productos refinados procedentes del Golfo.

En los mercados, el crudo North Sea Dated experimentó en abril una volatilidad inédita, con oscilaciones cercanas a los 50 dólares por barril, señaló la AIE, al constatar que la interrupción de los flujos desde Medio Oriente elevó el precio medio mensual en unos 16.5 dólares, hasta alcanzar 120.36 dólares por barril.

Los diferenciales temporales en los futuros de Brent y WTI cerraron el mes alrededor de los 5 dólares por barril, mientras que la prima del North Sea Dated frente al ICE Brent cayó desde el récord de 35 dólares registrado a mediados de abril hasta apenas 3 dólares a comienzos de mayo, concluyó la AIE.

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Con información de Agencias

ASJ

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