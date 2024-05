¿Por Qué No Han Pagado las Utilidades 2024? Causas y Fecha Límite de las Empresas

La fecha límite para que las empresas realicen el Reparto de Utilidades 2024 está cada vez más cerca, por lo que muchos trabajadores mexicanos se preguntan por qué no ha caído el pago y esto puede deberse a diferentes razones que a continuación te explicamos.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional en el cual las empresas (personas morales) o patrones (personas físicas) deben repartir una parte de las ganancias que obtuvieron en el año fiscal declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las actividades, productos o servicios que ofrecen en el mercado.

Debido a lo anterior, esta prestación es irrenunciable y no puede sustituirse con ningún otro beneficio o prestación e incluso personas que ya no laboran en la empresa tienen derecho a recibirlas, por lo que las búsquedas aumentan con la duda sobre por qué no han recibido las Utilidades.

Empresas esperan al último día para pagar las Utilidades

Aunque el pago de Utilidades comenzó desde el mes de abril 2024, algunas compañías esperan hasta los últimos días que permite la Ley Federal del Trabajo (LFT) para realizar este ansiado depósito a sus empleados.

De esta manera, algunos trabajadores mexicanos tendrían que esperar hasta el jueves 30 de mayo 2024, que es la fecha límite, para recibir el reparto. Una vez pasado este día, las razones por las que no te han realizado este depósito podrían ser las siguientes:

Trabajo para una persona física

También existe la posibilidad de que labores para una persona física, es decir un patrón, lo que quiere decir que la fecha límite para pagar las utilidades es diferente, ya que en este caso se tiene hasta el 29 de junio 2024 para hacer este depósito.

Mi empresa tuvo pérdidas

En dado caso de que tu compañía no haya registrado ganancias mayores a 300 mil pesos o haya tenido pérdidas en la declaración anual están exentas del pago de utilidades, debido a que al no generar ganancias no pueden distribuirlas entre sus empleados. Sin embargo esta exención no es automática, ya que la empresa debe explicar las pérdidas ante el SAT.

De igual manera, las micro-empresas que reportaron un ingreso anual menor de 300 mil pesos están libres del reparto de utilidades, debido a que se busca apoyar y fomentar el desarrollo de estos negocios, así como aliviar su carga financiera, ya que también son un apoyo para la generación de empleos.

Trabajo en una empresa nueva

Si laboras para una empresa de nueva creación tampoco tienes derecho a la PTU durante el primer año de esta. Toma en cuenta que las empresas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre o razón social no se consideran como nuevas.

Esta exención también aplica para aquellas compañías que se dedican a la elaboración de un producto nuevo durante los dos primeros años de operación.

Esta exclusión tiene el objetivo de promover la inversión y el crecimiento de las empresas en sus inicios, con lo que se les permite destinar este dinero a la reinversión en su propio negocio y poder fortalecer su oferta en el mercado.

No me tocan utilidades

