Precio del Dólar Hoy LUNES 17 de Noviembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy lunes 17 de noviembre de 2025 en México es de 18.32 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes no abrirán las sucursales bancarias, por ser día feriado.

La Asociación de Bancos de México informó que solo abrirán en sus horarios tradicionales los que se encuentran en almacenes comerciales y supermercados.

Dólar FIX en el DOF del lunes 17 de noviembre de 2025

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este lunes que es feriado, no se publica.

Tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares del lunes 17 de noviembre de 2025

El tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este lunes 17 de noviembre, es de 18.2805 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 17 de noviembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.50 19.00 Banco Azteca 17.00 18.84 BBVA Bancomer 17.24 18.79 Banorte 17.15 18.65 Banamex 17.77 18.79 Scotiabank 17.40 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

