Precio del Dólar Hoy LUNES 17 de Noviembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Así comienza el tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar este día feriado. Permenecerán cerrados los bancos en el país

Así comienza el precio del dólar en México este día feriado. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El precio del dólar hoy lunes 17 de noviembre de 2025 en México es de 18.32 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes no abrirán las sucursales bancarias, por ser día feriado.

La Asociación de Bancos de México informó que solo abrirán en sus horarios tradicionales los que se encuentran en almacenes comerciales y supermercados.

Dólar FIX en el DOF del lunes 17 de noviembre de 2025

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este lunes que es feriado, no se publica.

Tipo de cambio para calcular obligaciones en dólares del lunes 17 de noviembre de 2025

El tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este lunes 17 de noviembre, es de 18.2805 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 17 de noviembre de 2025 en México

Banco 

Compra 

Venta 

Afirme    

17.50

19.00

Banco Azteca 

17.00

18.84

BBVA Bancomer 

17.24

18.79

Banorte    

17.15

18.65

Banamex   

17.77

18.79

Scotiabank      

17.40

19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

