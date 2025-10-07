¿Qué es Una OPI, el "Plan A" de Citi para Vender a Banamex en el Mercado de Valores?

Citigroup todavía planea una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores para vender a Banamex, incluso después de recibir una nueva proposición por parte de Grupo México para adquirir el 100% de su unidad minorista mexicana.

Pese a esta oferta, que llega después de que Citi anunció que vendería una participación del 25% en Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), la firma aún prefiere su "plan A": la salida a bolsa del banco.

"Mantenemos nuestro compromiso de aprovechar al máximo el valor de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos con Fernando Chico Pardo y la oferta pública inicial propuesta siguen siendo nuestra vía preferida para lograrlo", afirmó Citigroup en un comunicado.

Con respecto a la oferta de Grupo México —que ayer vio cómo sus acciones se desplomaban en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)—, la firma estadounidense dijo que será revisada con responsabilidad y considerarán, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias y la certeza de cerrar la transacción propuesta.

Grupo México da 10 días a Citi para responder a propuesta

Este martes, Grupo México, que preside el empresario Germán Larrea, dio 10 días a Citi para que consulte su oferta con su consejo de administración y accionistas principales, aclarando que no planea incrementar su proposición por el 100% de las acciones de Banamex.

La empresa parecía así estar tratando de calmar el nerviosismo del mercado después de que sus acciones se desplomaron el lunes con la oferta, borrando alrededor de 10 mil 700 millones de dólares en valor de mercado, más de su oferta de 9 mil 300 millones por Banamex. Las acciones de Grupo México volvieron a subir hoy alrededor de un 1.5% en las operaciones a mediodía.

¿Qué es una OPI?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se le llama oferta pública inicial a la venta de acciones por parte de una compañía privada al público inversionista por primera vez.

Esta es una manera que tienen las empresas de obtener financiamiento de largo plazo, sin endeudarse, a través de la venta de porciones de la misma compañía por medio de acciones.

"Las OPI’s también se usan para dar mayor financiamiento a empresas que quieren desarrollar algún proyecto en particular o para mantener sus operaciones", refiere la dependencia.

El procedimiento para lanzar una OPI es, en términos generales, el siguiente:

La empresa se pone en contacto con intermediarios financieros, por ejemplo, las casas de bolsa o bancos de inversión. Los intermediarios financieros analizan el proyecto y el prospecto de colocación. El intermediario financiero compra acciones a la empresa y las revende al público.

Con información de: N+, Reuters y Consar

