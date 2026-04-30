SHCP Presenta Informes de Finanzas y Deuda Pública: ¿Qué Esperar del Panorama Económico 2026?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este jueves 30 de abril el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2026.

El secretario Edgar Amador Zamora encabezó la conferencia, acompañado por la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez; la subsecretaria de Ingresos, Bertha Gómez Lerma; y el titular de la Unidad de Planeación Económica, Rodrigo Mariscal Paredes.

Amador Zamora señaló que los documentos "presentan los resultados observados al inicio del año y dan cuenta de las decisiones de política pública que estamos tomando para preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y asegurar una trayectoria sostenible de la deuda pública".

El primer trimestre en números

Crecimiento del PIB: 0.1% anual, con caída trimestral de 0.8% en cifras ajustadas por estacionalidad

Empleo formal: 60 millones de personas, con un incremento anual de 584 mil trabajadores

Salario mediano IMSS: alza real de 6.8% anual

Inflación general: 4.1%; el jitomate explicó el 88.7% del incremento entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026

Déficit presupuestario: 172 mil millones de pesos por debajo de lo programado; superávit primario de 98 mil millones

Una economía que frenó, pero no se detuvo

La actividad económica moderó su ritmo al inicio del año, presionada por dos factores externos: los cambios en la política comercial de Estados Unidos, que afectaron las cadenas de suministro automotrices, y el conflicto en Medio Oriente, que encareció energéticos y fertilizantes. Las heladas en el norte del país también golpearon la producción de jitomate, trigo y hortalizas.

Pese a eso, el sector manufacturero no automotriz —especialmente equipo de cómputo y sus componentes— mostró dinamismo, y alrededor del 90% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se realizan al amparo del T-MEC, lo que representa una ventaja arancelaria frente a competidores.

Finanzas públicas: menos ingresos, pero mejor balance del esperado

La apreciación del peso fue un elemento determinante: el tipo de cambio promedio pasó de 20.42 pesos por dólar en el primer trimestre de 2025 a 17.57 en el mismo periodo de 2026, lo que redujo el valor en pesos de los ingresos vinculados al comercio exterior y a la venta de hidrocarburos. Los ingresos tributarios cayeron 0.6% real anual, mientras que el IVA e impuesto a importaciones registraron bajas de 3.7 y 0.8%, respectivamente.

Sin embargo, el IEPS creció 19.4% real, impulsado por ajustes en tabacos, bebidas saborizadas y combustibles. Los ingresos no tributarios aumentaron 4.3% real, y las contribuciones a la seguridad social mostraron mejor desempeño por la solidez del empleo formal.

Gasto e inversión: más para lo social, repunte en marzo

El gasto en desarrollo social creció 12.4% real anual: educación subió 15% y protección social 7.3%. La inversión física acumuló una caída de 15.6% en el trimestre, pero en marzo repuntó 69.8%, lo que la dependencia atribuyó a la construcción de proyectos de infraestructura. El gasto conjunto en educación, salud y agua potable fue 1.7 veces mayor al del mismo periodo de 2025.

Deuda pública: sostenible y en pesos

Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 50.4% del PIB, denominados mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y largo plazo. El costo financiero registró una reducción de 3.1% real anual y quedó 47 mil millones de pesos por debajo de lo programado.

El secretario Amador Zamora subrayó que, pese al entorno externo complejo, "los fundamentos macroeconómicos se mantienen sólidos, lo que permite anticipar una trayectoria de crecimiento de mayor dinamismo hacia adelante".

La dependencia también destacó que la inversión extranjera directa cerró 2025 en un máximo histórico de 41 mil millones de dólares, señal que, según Hacienda, refleja la confianza de los inversionistas en la economía mexicana.

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