Claudia Sheinbaum Recibe Constancia como Candidata Presidencial de Morena

Claudia Sheinbaum recibió este domingo 21 de enero de 2024 la constancia como candidata única de Morena a la Presidencia de México en un evento que se realizó en la Ciudad de México.

Después de recibir su constancia como candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum compartió unas palabras:

Nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento, que si alguien apuesta a la división de nuestro movimiento, pues no quiere fortalecer al movimiento de transformación, que no podemos traicionar nuestros principios, nuestras causas, al mismo tiempo todos tenemos que abonar a la inclusión, a la tolerancia, a que no haya sectarismos