Declaran a Jorge Álvarez Máynez Candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez fue declarado candidato a la Presidencia por el partido Movimiento Ciudadano.

En el marco de su Asamblea Electoral Nacional, pronunció su primer discurso.

Ofreció encabezar un gobierno libre de compromisos políticos o económicos.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México:

También va a estar la sensatez en la boleta, va a estar una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos ni alentando el discurso de odio, va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta, la única opción decente, nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos y eso nos da la posibilidad de que haya un gobierno libre de compromisos