¿A Qué Hora se Presenta Sabrina Carpenter en Coachella 2026 Hoy? Horarios de Este Viernes
El segundo fin de semana de Coachella 2026 promete grandes actuaciones. Te contamos el horario de las presentaciones de Sabrina Carpenter, Armin van Buuren, The xx y dónde verlos.
Coachella 2026 continúa con uno de sus días más esperados. Este viernes 17 de abril volverán al escenario grandes artistas como Sabrina Carpenter, Katseye, The xx, y Armin Van Buuren, entre otros.
Carpenter, que ha ganado fuerza en la escena internacional, forma parte del lineup estelar de este viernes, y hay rumores que afirman que probablemente Madonna haga una aparición sorpresa durante su show.
Te contamos todo lo que tienes que saber sobre la jornada de este viernes en Coachella 2026.
¿A qué hora se presenta Sabrina Carpenter?
De acuerdo con el horario oficial, Sabrina Carpenter se presentará a las 10:00 PM (hora de México) en el Coachella Stage.
Su show coincide en horario con el DJ Armin van Buuren, por lo que los asistentes, y quienes siguen la transmisión en vivo, tendrán que elegir entre ambos actos.
Horario completo de Coachella este viernes 17 de abril
Así queda la programación destacada de la noche:
The XX – 8:00 PM – Coachella Stage
KATSEYE – 9:00 PM – Sahara
Turnstile – 9:05 PM – Outdoor Theatre
Moby – 9:10 PM – Mojave
Sabrina Carpenter – 10:00 PM – Coachella Stage
Armin van Buuren – 10:00 PM – Quasar
Disclosure – 11:40 PM – Outdoor Theatre
Creepy Nuts – 12:05 AM – Gobi
ANYMA – 1:00 AM – Coachella Stage
El cierre de la noche estará a cargo de ANYMA, quien tomará el escenario principal en la madrugada.
Dónde ver las presentaciones de Coachella en vivo
Para quienes no están en Indio, California, el festival ofrece transmisiones en vivo a través de distintos canales según el escenario:
Main Stage: http://bit.ly/47RF72R
Outdoor Theater: http://bit.ly/47T66ev
Sahara: http://bit.ly/4tAgQXl
Quasar: http://bit.ly/4mxkM95
Yuma: https://bit.ly/4eu9AYI
Gobi: http://bit.ly/48evmvZ
Mojave: http://bit.ly/4voM9Gg
Esto permite seguir sets completos o cambiar entre escenarios en tiempo real.
Con una mezcla de pop, electrónica e indie, el viernes de Coachella promete uno de los bloques más diversos del festival, con Sabrina Carpenter como uno de los actos imperdibles de la jornada.
Historias recomendadas:
Natalie Portman Está Embarazada: ¿Cuántos Hijos Tiene y Qué Sabemos de Ellos?
Coldplay Estará en Show de Medio Tiempo del Mundial 2026; Es el Primer Artista Confirmado