¿A Qué Hora Termina el Concierto de The Weeknd en Estadio GNP Seguros? Setlist, Horario y Tips

Como no hay plazo que no se cumpla, ya están aquí los conciertos de The Weeknd en México 2026, que forman parte de su exitosa gira 'After Hours Til Dawn'. Del lunes 20 al miércoles 22 de abril, se presentará en el Estadio GNP Seguros y en N+ te compartimos la información que debes saber para disfrutar el show: ¿A qué hora termina el concierto? ¿Cómo llegar? ¿Cuál es el setlist? Checa todos los detalles de esta esperada presentación.

Luego de su etapa en la actuación en televisión con 'The Idol' y el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, 'Hurry Up Tomorrow' —el cual estuvo acompañado de una película—, el cantante canadiense regresa a escenarios mexicanos con tres fechas en la Ciudad de México.

Video: The Weeknd Rompe Récord Histórico al Convertir su Gira en la Más Taquillera

¿A qué hora termina el concierto de The Weeknd?

Los conciertos de The Weeknd en México este 2026 se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros el 20, 21 y 22 de abril 2026. Forman parte de su exitoso tour 'After Hours Til Dawn', que ya ha roto récords de asistencia en Europa y América y se ha convertido en una de las giras más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación de más de mil millones de dólares en 153 conciertos.

Con esos números, el intérprete de "Starboy" llega a la capital del país con un show que promete durar alrededor de dos horas, pero que además viene acompañado con una artista invitada. Si tu pregunta respecto a este show es: ¿hay telonero o acto inicial? La respuesta es sí y se trata de Anitta, la famosa cantante brasileña, quien además se encuentra estrenando álbum.

Por ello, si quieres disfrutar de ambos espectáculos, te recomendamos armar bien tus tiempos para no llegar corriendo, ni perderte un solo detalle. Además, en caso de que tu boleto sea de acceso general, te recordamos que debes llegar con tiempo para conseguir el lugar que más te agrade.

A continuación, te compartimos los horarios, para que puedas armar tu itinerario:

Apertura de puertas: 17:30 horas (aproximadamente).

17:30 horas (aproximadamente). Inicio del show de Anitta: 19:30 horas.

19:30 horas. Inicio del concierto de The Weeknd: 21:00 horas.

21:00 horas. Fin del concierto: 23:30 horas (aproximadamente)

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