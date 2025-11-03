Aarón Mercury Ahora Será Actor: Esta Es la Serie en la que Participará

Después de su destacado paso por el reality show La Casa de los Famosos, el influencer Aaron Mercury no ha parado de trabajar. El creador de contenido participa actualmente en Las estrellas bailan en Hoy, un segmento del matutino que está dedicado a un concurso de baile, y ahora se prepara para debutar como actor.

¿En qué serie saldrá Aaron Mercury?

Aarón Mercury fue presentado como invitado especial de María Elena Saldaña, reconocida por su personaje de “La Güereja”, en la serie Más vale sola, donde también participa Cecilia Galliano.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la producción, donde los seguidores celebraron la incorporación del influencer y destacaron su crecimiento dentro del medio artístico.

Por su parte, María Elena Saldaña compartió una fotografía en Instagram junto a Mercury, acompañada del mensaje: “Con un joven y muy querido invitado, Aarón Mercury”, dando así la bienvenida formal al proyecto.

¿Quién es Aaron Mercury?

Aaron Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury, es un famoso creador de contenido y cantante de 24 años. Nació un 2 de noviembre del 2000, en la ciudad de Querétaro, inició sus estudios en Relaciones Internacionales, pero centró su carrera en las plataformas digitales.

Historias recomendadas:

Gonzalo Celorio Hace Historia: México Vuelve a Conquistar el Premio Cervantes en 2025

¿Millie Bobby Brown Acusó a David Harbour de Acoso e Intimidación? Esto Sabemos