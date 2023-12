Actor de la Serie 'Supernatural' Sobrevive a Seis Infartos en Un Día

El actor británico Mark Sheppard, recordado por su papel como Crowley en la serie Supernatural, reveló a través de sus redes sociales que "de manera milagrosa" sobrevivió a seis ataques cardiacos en un mismo día.

El histrión reveló que se preparaba para salir a una cita, cuando se desvaneció en la cocina de su casa.

¡No vas a creer lo que me pasó! Me preparaba para una cita cuando me desvanecí en mi cocina. Seis ataques cardiacos masivos después siendo llevado y traído por la muerte cuatro veces, regresé.