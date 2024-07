Adele Anuncia Sorpresivo Retiro: ‘No Me Gusta Ser Famosa’

Tras 40 semanas consecutivas en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, con una residencia que ha sido calificada como una de las más lucrativas, Adele anunció que tendrá un adiós temporal.

En una entrevista que concedió en exclusiva para ZDF, televisión alemana, la cantante británica mencionó que por el momento no tiene ningún plan para hacer nueva música.

Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo.

El deseo de alejarse de los escenarios es para conectar con su creatividad, encontrar a esa artista que ha sorprendido al mundo desde 2006, cuando inició su exitosa carrera.

"Ni siquiera canto ya en casa, es raro", sostuvo Adele, al dejar claro que o va “a dejar la composición ni la música”.

Para la residencia en Las Vegas, en 2022, Adele hizo un cambio radical en su vida, ya que le dedicó el 100% al show titulado Weekends with Adele (Fines de semana con Adele), en la sala de conciertos Coliseo del Palacio del César.

‘No me gusta ser famosa’

La cantante británica, quien ha obtenido 16 Premios Grammy y 12 Brit Awards, los reconocimientos internacionales más importantes de la industria musical en Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente, apuntó que echa de menos cuando no era una estrella, sino una artista anónima y afirmó: "No me gusta ser famosa", pues mencionó que disfrutaba de ser "una chica cualquiera de Londres".

Adele cantará para 80 mil personas en Múnich

A partir del 2 de agosto de 2024, Adele dará 10 conciertos en Múnich, Alemania, ciudad en la que se construyó un auditorio y un escenario especial, con capacidad para 80 mil personas.

Me gusta hacer música y que a la gente le guste.

Adele detalló que el recinto que se construyó en Múnich contará con pantallas gigantes de hasta 120 metros de largo, para que cada espectador pueda ver su cara en gran formato y que todos los asistentes puedan sentir que la estrella británica se dirige individualmente a cada uno de ellos.

La pantalla es enorme para que la gente vea que eres tú, también es enorme el número de cámaras para la retransmisión del directo para dar la sensación a 80 mil personas de que me dirijo a cada uno de ellos.

De acuerdo con el periódico alemán Bild, Adele se hospedará en el Rosewood Hotel de Múnich, cuyos lujosos servicios en una habitación -de 450 metros cuadrados, con mayordomo- cuestan 30 mil euros por noche (más de 580 mil pesos mexicanos).

