Akemi Nakamura, Ex de Maluma, Expone Presuntas Infidelidades del Cantante: Esto Dijo

La modelo y creadora de contenido Akemi Nakamura reveló detalles íntimos de su relación con el cantante colombiano Maluma, incluyendo presuntas infidelidades, durante su participación en un reality show.

Las declaraciones surgieron a partir de una dinámica en la que los participantes debían escribir y leer una carta dirigida a una persona importante en sus vidas. Nakamura aprovechó el momento para hablar públicamente, por primera vez, sobre su relación con el artista colombiano, con quien mantuvo un noviazgo de varios años.

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La carta que desató la controversia

En su mensaje, la modelo recordó el vínculo que tuvo con el cantante y señaló algunos episodios dolorosos que marcaron la relación.

“Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad”, expresó Nakamura, quien también acusó al artista de haberla “ridiculizado” y “humillado” durante su tiempo juntos.

Según su testimonio, la relación, que habría durado cerca de ocho años, estuvo marcada por un desequilibrio emocional, en el que ella sentía que daba más de lo que recibía.

Además, aseguró que las supuestas infidelidades fueron un factor clave en el deterioro del vínculo, e incluso reveló que decidió poner fin a la relación tras descubrir estas situaciones.

“Para mí fuiste todo y para ti no fui nada”

Una de las líneas más comentadas de la carta fue cuando Nakamura habló del impacto emocional que le dejó la relación.

“Para mí fuiste todo y para ti no fui nada”, dijo.

Además de las acusaciones, la modelo también reconoció el esfuerzo y la trayectoria de Maluma, señalando que admira el camino que ha construido en la industria musical.

¿Qué ha dicho Maluma?

Hasta ahora, Maluma no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de su expareja. Sin embargo, la lectura de la carta se hizo viral y en internet las opiniones se dividieron entre quienes apoyan a Nakamura y quienes cuestionan el momento en que decidió hacer públicas estas palabras.

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