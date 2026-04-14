Dagna Mata, Modelo del Video 'Un Vals', Acusa a Christian Nodal por Falta de Pago

La polémica alrededor del videoclip “Un Vals” suma un nuevo capítulo. Ahora, la modelo Dagna Mata, quien protagoniza el video del cantante Christian Nodal, lo acusó públicamente de no haberle pagado por su participación.

De acuerdo con sus declaraciones, la grabación del videoclip se realizó en febrero, con la promesa de que recibiría su pago en un plazo de 30 días. Sin embargo, han pasado más de 90 días sin que esto se cumpla, por lo que la modelo aseguró que ya inició acciones legales para exigir la remuneración correspondiente.

“Claro que estoy enojada”, expresó Mata, quien además señaló que la situación ha afectado su carrera y su bienestar personal tras la exposición mediática.

Denuncia irregularidades y presunto engaño

Además de la falta de pago, Dagna Mata denunció que su participación en el video no fue lo que le prometieron inicialmente. Según su versión, fue contratada como “extra”, pero terminó siendo la protagonista sin previo aviso.

“Se me informó que iba a ser una chica bailando… no como protagonista”, explicó, asegurando que se sintió engañada al ver el resultado final.

La modelo también reveló que, en medio del escándalo, le habrían pedido firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar del tema, algo que consideró grave debido al impacto que ha tenido en su trabajo.

Una polémica que va más allá del video

El caso ocurre en medio de la conversación pública que ha acompañado a Christian Nodal desde que se separó de la cantante y mamá de su hija, Cazzu, para después contraer matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar.

En medio de este contexto, usuarios de internet señalaron el parecido físico de la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar, lo que desató críticas hacia el cantante.

La propia Mata ha señalado que, además de la polémica, ha enfrentado acoso y ataques en redes, situación que calificó como inesperada y difícil de sobrellevar.

¿Quién es Dagna Mata, la modelo del video 'Un Vals'?

Dagna Mata, también conocida como Dagna Kills, es una modelo, fotógrafa y creativa mexicana originaria del Estado de México.

Cuenta con formación en comunicación visual y se ha especializado en styling y dirección creativa, utilizando la moda como una herramienta de expresión social y política.

Antes de su aparición en “Un Vals”, ya había participado en proyectos con artistas como Nicki Nicole, Alemán y Kenia Os, además de construir una comunidad en redes sociales donde comparte contenido sobre moda, estilo de vida y creatividad.

Actualmente reside en Madrid, España, donde continúa desarrollando su carrera en la industria creativa internacional.

Su participación en el videoclip de Christian Nodal la colocó en el ojo público, pero también la expuso a críticas y controversias de las que se sigue hablando.

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