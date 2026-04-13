¿Qué Pasó? Christian Nodal y Ángela Aguilar Posponen su Boda y Estas Son las Razones

La esperada boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tendrá que esperar. Aunque la pareja ya está casada por lo civil desde 2024, el cantante confirmó que la ceremonia por la Iglesia, que estaba prevista para mayo de 2026, fue pospuesta sin nueva fecha definida.

La noticia fue dada a conocer por el propio Nodal durante una entrevista.

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¿Por qué pospusieron la boda?

De acuerdo con el intérprete, la decisión no responde a problemas en su relación, sino a factores externos que los llevaron a replantear sus planes.

El principal motivo está relacionado con la situación de seguridad en México, particularmente en Zacatecas, lugar donde planeaban realizar la ceremonia.

“Lo estamos posponiendo por la situación como está México”, declaró el cantante, dejando claro que el contexto actual no les permite celebrar el evento como lo habían imaginado.

Recordemos que la pareja vivió recientemente un episodio de riesgo tras presenciar un enfrentamiento armado en Zacatecas, lo que influyó directamente en su decisión de aplazar la boda.

Sin ruptura: el amor sigue

Pese a los cambios, Nodal fue enfático en que su relación con Ángela Aguilar se mantiene sólida. Incluso, reiteró el compromiso emocional que los une:

“Estoy con ella hasta la muerte”, expresó el cantante, desmintiendo cualquier rumor de crisis entre ambos.

La pareja había planeado este enlace religioso como una continuación de su boda civil, celebrada en julio de 2024 en una ceremonia privada, que fue muy comentada en internet en ese tiempo.

¿Habrá nueva fecha?

Por ahora, no existe una nueva fecha confirmada para la boda. Nodal señaló que podrían retomarla más adelante, cuando las condiciones sean más favorables, incluso si eso implica esperar hasta 2027.

Mientras tanto, ambos artistas continúan enfocados en sus carreras, con nuevos proyectos musicales en puerta.

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