Jorginho Aclara Polémica: Chappell Roan no Estuvo Involucrada en el Incidente con su Hija

El futbolista Jorginho se retractó de las acusaciones que había hecho contra la cantante Chappell Roan, asegurando que la artista no tuvo ninguna participación en el incidente que involucró a su hija durante una estancia en un hotel en São Paulo.

A través de un comunicado publicado el 13 de abril, el jugador explicó que nueva información cambió su percepción de los hechos, los cuales inicialmente calificó como una situación grave protagonizada por el equipo de seguridad de la cantante.

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¿De qué acusó Jorginho a Chappell Roan?

La polémica comenzó en marzo, cuando Jorginho denunció que un guardia de seguridad, que supuestamente trabajaba con Chappell Roan, habría increpado de forma agresiva a su hija de 11 años, quien solo intentaba confirmar si se trataba de la artista durante el desayuno en un hotel previo al festival Lollapalooza Brasil.

El futbolista reaccionó públicamente en redes sociales, acusando a la cantante de permitir un comportamiento intimidante hacia su familia, lo que generó una ola de críticas hacia la cantante.

Roan se deslindó del hecho en un video que publicó en sus redes, donde señaló que no se percató del incidente y que el guardia de seguridad que presuntamente intimidó a su hija, no trabajaba con ella.

La nueva versión: un “malentendido”

Al paso de los días, Jorginho reconoció que todo se trató de un “malentendido”. Según explicó, el guardia involucrado no pertenecía al equipo de seguridad de Chappell Roan y actuó por cuenta propia.

El propio elemento de seguridad, identificado como Pascal Duvier, confirmó posteriormente que su intervención fue independiente y no estuvo relacionada con la cantante ni con su staff.

Jorginho admite que reaccionó “emocionalmente”

En su mensaje más reciente, el futbolista admitió que su reacción inicial estuvo motivada por la preocupación como padre:

"Actué desde la emoción, pero ahora entiendo mejor lo que pasó".

Además, expresó su arrepentimiento por las consecuencias que la confusión pudo haber tenido sobre la cantante y su imagen pública, subrayando la importancia de verificar la información antes de hacer acusaciones públicas.

Finalmente, Jorginho dio por cerrado el tema y pidió a los usuarios en redes sociales detener los ataques y la hostilidad, enfatizando que la situación ya fue aclarada entre las partes.

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