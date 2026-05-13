¿Alejandra Guzmán Será Abuela? Esto Dijo sobre Frida Sofía

La posibilidad de que Alejandra Guzmán se convierta en abuela volvió a ser tema de conversación en internet luego de que surgieran rumores sobre un supuesto embarazo de Frida Sofía.

Y aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente la noticia, las recientes declaraciones de “La Reina del Rock” desataron especulaciones.

Durante una conferencia de prensa por el lanzamiento de su sencillo Los que nos quedamos, dedicado a su madre Silvia Pinal, Alejandra fue cuestionada por medios sobre los rumores alrededor de su hija.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán?

Ante la insistencia de la prensa, la cantante sorprendió al responder entre risas: “Creo que soy abuela”. Alejandra Guzmán explicó que ha preferido respetar la vida privada de Frida Sofía, aunque reconoció que la noticia le causaría felicidad. Incluso aseguró que, si llega a convertirse en abuela, sería una “consentidora”.

¿De dónde surgieron los rumores del embarazo de Frida Sofía?

Las especulaciones comenzaron semanas atrás, cuando Frida Sofía compartió en redes sociales algunas imágenes y videos acompañada de un hombre cuya identidad no fue revelada. En el material, algunos usuarios aseguraron notar un supuesto vientre abultado, lo que causó teorías sobre un posible embarazo.

Hasta ahora, Frida Sofía no ha confirmado públicamente que esté esperando un bebé.

Las declaraciones también llamaron la atención porque llegan después de meses en los que madre e hija parecían haber retomado comunicación tras años de conflictos públicos.

Por ahora, ni Alejandra Guzmán ni Frida Sofía han hecho un anuncio oficial sobre un embarazo, pero las palabras de Guzmán abren la posibilidad de que la famosa dinastía Pinal tenga una nueva generación en camino.

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