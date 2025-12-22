¿Alejandro Sanz y Candela Márquez Terminaron su Relación? Esto Sabemos

Alejandro Sanz y Candela Márquez podrían haber terminado su relación, reportó la revista Hola. Según el artículo, la ruptura es muy reciente, porque incluso el pasado jueves todavía estaban juntos durante la celebración del cumpleaños 57 de Sanz.

Las señales que encendieron los rumores de ruptura

El primer indicio que llamó la atención fue el silencio en redes sociales. Alejandro Sanz y Candela Márquez, quienes solían compartir momentos juntos, como viajes, mensajes afectuosos y apariciones públicas, dejaron de interactuar digitalmente, algo que en el ecosistema actual suele leerse como una pista clara de distanciamiento.

A esto se suman publicaciones recientes de la actriz con un tono introspectivo, centradas en el autocuidado, la amistad y los procesos personales, sin menciones al cantante. Aunque estos mensajes no hablan explícitamente de una ruptura, para muchos seguidores marcaron un cambio en la narrativa de la pareja.

Una relación que apostó por la discreción

La historia entre Alejandro Sanz y Candela Márquez se hizo pública a finales de 2024, cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos sociales y alfombras rojas. A diferencia de romances anteriores del cantante, esta relación se construyó lejos del escándalo, con apariciones medidas y sin declaraciones grandilocuentes.

Durante gran parte de 2025, ambos parecían atravesar un momento estable, acompañándose en compromisos profesionales y manteniendo una presencia constante en la vida pública del otro.

¿Por qué habrían terminado?

De acuerdo con versiones citadas por medios cercanos al entorno del cantante, la ruptura no estaría relacionada con una tercera persona, sino con diferencias personales, ritmos de vida distintos y el desgaste natural de una relación expuesta a la presión mediática.

Alejandro Sanz ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la salud emocional y los procesos personales, lo que ha llevado a algunos analistas a interpretar esta posible separación como una decisión tomada desde la introspección y no desde el conflicto.

No hay una confirmación ni por parte de Alejandro ni por parte de Candela

Hasta ahora, el cantante no ha emitido ningún comunicado ni mensaje directo sobre el tema. Su postura coincide con la línea que ha seguido en los últimos años: proteger su vida privada y evitar alimentar la conversación mediática cuando se trata de asuntos personales.

Candela Márquez, por su parte, tampoco ha confirmado ni desmentido la ruptura, manteniendo una narrativa ambigua que deja espacio a la interpretación pública.

¿Ruptura definitiva o pausa?

Aunque los reportes apuntan a una separación, no se descarta que se trate de una pausa. Fuentes cercanas aseguran que el vínculo entre ambos sigue siendo respetuoso y que no hubo un cierre conflictivo, lo que deja abierta la posibilidad de una reconciliación futura.

Por ahora, tanto Alejandro Sanz como Candela Márquez parecen enfocados en sus proyectos profesionales y en pasar las fiestas decembrinas lejos del foco mediático.

