¡Quiere Pelea! Adame Arremete Contra Poncho de Nigris, tras Insultar a Wendy

Alfredo Adame ha demostrado de unos años para acá que tiene una vocación especial por el conflicto. En su más reciente polémica, el conductor insultó a Wendy Guevara y posteriormente a Poncho de Nigris.

El actor de 65 años, que ingresará a una nueva versión de La Casa de los Famosos organizada por Telemundo, primero insultó a Wendy Guevara durante un encuentro con la prensa. Alfredo Adame malgenerizó a la influencer y la tildó de ser un “gordo feo” [sic].

Talento no tiene absolutamente nada más que ser un gordo feo que se lo agarraron.

Cuando una reportera le corrigió y le señaló que Wendy Guevara es una mujer, Adame respondió que “él no la reconocía como mujer”, aunque segundos más tarde añadió que sí reconocía así a Paola Suárez.

Igualmente, tras decir que la ganadora de La Casa de los Famosos era “un tamal mal amarrado”, Adame señaló que no tenía miedo de quedar mal con la comunidad LGBT por sus insultos hacia Wendy Guevara.

Los dichos de Alfredo Adame motivaron que Poncho de Nigris respondiera con un video desde sus redes sociales donde defendió a su amiga del Team Inferno:

El regiomontano añadió:

Yo no estoy en contra de ti, yo no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy y de su aspecto físico.

Esto despertó una respuesta enfurecida por parte de Adame. En un video repartió insultos también contra el participante de La Casa de los Famosos, a quien dijo que era un flojo sin talento:

Bueno, pues yo le contesto a Poncho de Nigris que no es otra cosa que un hombre de quinta, otro zángano, un huevón que vive de un medio porque no tiene talento, no sabe hacer absolutamente nada.